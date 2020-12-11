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Столичные власти создали оперативный штаб по выявлению неприятных запахов в городе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти создали оперативный штаб по выявлению неприятных запахов в городе

Юлия Ямпольская

Город

Московские власти создали оперативный штаб, который будет работать над выявлением и минимизацией неприятных запахов в городе. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, на данный момент сотрудники штаба приступили к работе.

— Мы создали оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов, сейчас он активно приступил к работе, — рассказал Кульбачевский.

Организация была создана по поручению заместителя мэра города в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, передает РИА Новости.

Руководитель ведомства также добавил, что в состав штаба входят органы исполнительной власти, депутаты, общественные движения. Они проводят беседы с предприятиями, возле которых ощущаются неприятные запахи.

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