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В больнице Новосибирска сменился главврач после скандала с издевательствами
Фото: youtube.com/НТВ

В больнице Новосибирска сменился главврач после скандала с издевательствами

Ростислав Зубков

Общество

В Детской туберкулезной больнице Новосибирска, где произошел скандал с издевательствами над детьми, назначили нового главврача. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, главным врачом медучреждения стала заведующая одним из филиалов больницы врач-педиатр Татьяна Крошина.

Также отмечается, что после инцидента в больнице вдвое расширили штат медработников, в том числе увеличив количество нянь. Помимо этого, на работу взяли педагога-психолога, который будет работать и с детьми, и с сотрудниками учреждения, чтобы не допускать конфликтов, подобных произошедшему.

Наконец, для большей безопасности в больнице поставят 145 камер видеонаблюдения.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой медсестра больницы в Новосибирске берет ребенка за волосы и бросает его на кровать. Вскоре ее, а также заведующего учреждением, уволили.

Следователи возбудили уголовные дела по факту жестокого обращения и по статье о халатности.

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