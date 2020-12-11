В Конгрессе США поддержали иск генпрокурора о пересмотре результатов выборов

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Республиканцы поддержали судебный иск генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который потребовал признать недействительными итоги президентских выборов в четырех штатах. Об этом ФАН сообщает в пятницу, 11 декабря, со ссылкой на американские СМИ.

Сторонники действующего главы Белого дома Дональда Трампа заявили в палате представителей Конгресса США, что голосование действительно прошло с нарушениями. Именно они, утверждают республиканцы, помогли демократу Джо Байдену выиграть гонку.

В результате с просьбой прокурора согласились более сотни членов палаты представителей. В Техасе полагают, что нормы волеизъявления не соблюдались в Висконсине, Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. При этом в Верховный суд Америки в общей сложности обратились 18 штатов, требующих пересчета голосов.

Президентские выборы в США

Выборы президента США проходят в два основных этапа: голосование избирателей, которые определяют состав коллегии выборщиков, и голосование выборщиков непосредственно за кандидатов на президентское кресло. Первый этап прошел 3 ноября, второй запланирован на 14 декабря, а инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Трамп считает, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу Байдена, в связи с чем отказывается признавать свое поражение. При этом он поручил администрации начать подготовку к работе с Байденом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит нового лидера США, когда итоги выборов будут официально подведены. Песков призвал не принимать «молчание Путина» как знак того, что Москва отрицает победу Джо Байдена на выборах, однако подчеркнул, что на сегодняшний день результаты волеизъявления не объявлены официально.

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