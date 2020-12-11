Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Серьезнее, чем я ожидал»: Антонов рассказал о последствиях травмы ноги
Фото: youtube.com / Юрий Антонов

«Серьезнее, чем я ожидал»: Антонов рассказал о последствиях травмы ноги

Ростислав Зубков

Олег Сыров

Звезды

В июле 2020 года народный артист России Юрий Антонов попал в одну из больниц Москвы с травмой колена. Его прооперировали, после чего наступил длительный период реабилитации. О том, как продвигается восстановление, певец поделился с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— После травмы я перенес операцию. Последствия оказались более серьезными, чем я ожидал. Курс длительный. Реабилитация затянулась, но улучшения потихоньку идут, прогресс есть, — успокоил музыкант.

Он отметил, что травма нарушила гастрольные планы. В частности, один из ближайших концертов был перенесен на 15 мая 2021 года. Однако Антонов переживает, что и это выступление вряд ли состоится — на этот раз из-за пандемии коронавируса.

— Регламент, связанный с мерами предосторожности от ковида, не позволяет наполнить аудиторию. С одной стороны, такой концерт не покроет даже расходов по его организации. С другой — перед пустым залом, без отклика массы зрителей, без их энергии становится пусто. Мы же — не роботы, просто делать свое дело, — пояснил музыкант.

Ранее он также рассказал о проблемах в личной жизни из-за самоизоляции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Пособники пандемии!»: Антонов обвинил туристов во второй волне коронавируса

травмапевецЮрий Антонов
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте