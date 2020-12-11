«Серьезнее, чем я ожидал»: Антонов рассказал о последствиях травмы ноги

Фото: youtube.com / Юрий Антонов

В июле 2020 года народный артист России Юрий Антонов попал в одну из больниц Москвы с травмой колена. Его прооперировали, после чего наступил длительный период реабилитации. О том, как продвигается восстановление, певец поделился с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— После травмы я перенес операцию. Последствия оказались более серьезными, чем я ожидал. Курс длительный. Реабилитация затянулась, но улучшения потихоньку идут, прогресс есть, — успокоил музыкант.

Он отметил, что травма нарушила гастрольные планы. В частности, один из ближайших концертов был перенесен на 15 мая 2021 года. Однако Антонов переживает, что и это выступление вряд ли состоится — на этот раз из-за пандемии коронавируса.

— Регламент, связанный с мерами предосторожности от ковида, не позволяет наполнить аудиторию. С одной стороны, такой концерт не покроет даже расходов по его организации. С другой — перед пустым залом, без отклика массы зрителей, без их энергии становится пусто. Мы же — не роботы, просто делать свое дело, — пояснил музыкант.

Ранее он также рассказал о проблемах в личной жизни из-за самоизоляции.

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