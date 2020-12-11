Трубоукладчик «Фортуна» прибыл в район достройки «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Трубоукладчик «Фортуна» прибыл в район достройки магистрали «Северный поток — 2» в четверг вечером, 10 декабря. Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов.

Согласно информации в открытом доступе, судно находится примерно в 70 километрах от выхода трубы газопровода на берег Германии. При этом «Фортуну» сопровождают два судна снабжения — «Катунь» и «Балтийский исследователь».

Ранее стало известно, что на достройке трехкилометрового участка «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне ФРГ планируют использовать трубоукладчик с якорным позиционированием. Предполагается, что этим займется «Фортуна».

При этом другой, более современный трубоукладчик «Академик Черский» в начале этой недели внезапно покинул зону достройки и ушел к берегам Калининграда.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих стран считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал это, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Известно, что 23 июля сенат США одобрил оборонный бюджет на следующий год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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