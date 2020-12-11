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Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что главным фактором улучшения качества воздуха в Москве является программа развития транспортного каркаса. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает BFM.RU.

Руководитель ведомства отметил, что с 2011 года в городе построено более тысячи километров дорог, а также проведена реконструкция 15 вылетных магистралей столицы со строительством 17 развязок.

По словам Кульбачевского, в Москве появилось 292 транспортных сооружения, среди которых мосты, тоннели, эстакады.

— Скорость движения транспорта на ключевых магистралях города в часы пик возросла на 64,7 процента (возросла с 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году), — уточнил глава ведомства.

Он также добавил, что за девять лет в столице ввели 301,4 километра линий метро и 145 станций, в том числе 56 — в метро, 31 — на Московском центральном кольце (МЦК).

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