Юрий Антонов объяснил отказ выступать на «Голубом огоньке»

Фото: youtube.com / Юрий Антонов

Эстрадный певец Юрий Антонов не выступит на «Голубом огоньке» из-за коронавируса и халатного отношения большинства людей к профилактике инфекции. Об этом народный артист России рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

Сперва музыкант признался, что он, как и «тысячи добротных музыкантов», потерял заработок из-за коронавирусных ограничений. В настоящее время приходится жить на накопления, однако даже при появлении возможности выступить, певец предпочитает соблюдать самоизоляцию.

— Коронавирус зверствует! Отчасти это происходит от того, что в большинстве своем люди хотят «свободы», им «море по колено»! — объяснил Антонов свой отказ от участия в «Голубом огоньке».

При этом артист рассказал, что летом ему довелось дать концерты в Крыму и в Сочи, но он и его команда остались не в восторге от публики, отказывающейся носить маски и следовать санитарным правилам.

Ранее Антонов назвал виновников второй волны коронавируса.

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