Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мишустин призвал обеспечить вакцинацию россиян от COVID-19 в новогодние праздники
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Мишустин призвал обеспечить вакцинацию россиян от COVID-19 в новогодние праздники

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить вакцинацию жителей России от коронавирусной инфекции в период новогодних праздников — с 1 по 10 января 2021 года.

По словам главы правительства РФ, сегодня открываются первые прививочные пункты, которые распределены в каждом регионе.

— Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин анонсировал старт производства вакцины «Спутник V» в технополисе «Москва»

вакцинаМихаил Мишустинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте