Мишустин призвал обеспечить вакцинацию россиян от COVID-19 в новогодние праздники

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить вакцинацию жителей России от коронавирусной инфекции в период новогодних праздников — с 1 по 10 января 2021 года.

По словам главы правительства РФ, сегодня открываются первые прививочные пункты, которые распределены в каждом регионе.

— Прошу субъекты РФ еще раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие, кто захотят это сделать, могли сделать прививку, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев.

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