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Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Юлия Ямпольская

Здоровье

Эпидемиологическая ситуация в стране в связи с коронавирусом достаточно напряженная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 11 декабря.

По ее словам, вакцинация поможет противодействовать развитию инфекции.

— Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее она рассказала о состоянии добровольцев, которые были привиты «ЭпиВакКороной».

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Анна ПоповаРоссиякоронавирус
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