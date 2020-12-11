Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в стране в связи с коронавирусом достаточно напряженная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 11 декабря.

По ее словам, вакцинация поможет противодействовать развитию инфекции.

— Хочу также обратить внимание, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее она рассказала о состоянии добровольцев, которые были привиты «ЭпиВакКороной».

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