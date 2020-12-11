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Переболевшая коронавирусом Евгения Медведева возобновила тренировки
Фото: Наталия Нечаева

Переболевшая коронавирусом Евгения Медведева возобновила тренировки

Анастасия Колоскова

Звезды

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева возобновила тренировки на льду после того, как перенесла COVID-19.

Соответствующее видео опубликовали в фан-аккаунте фигуристки.

— Этот день мог быть еще лучше? С возвращением, — говорится в подписи к ролику.

Напомним, информация о том, что Медведева заразилась коронавирусом, появилась в СМИ 21 ноября. Позднее спортсменка поделилась подробностями своей болезни.

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