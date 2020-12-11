Мишустин заявил о начале постклинических испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19
Постклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции производства «Вектор» начались в России. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что более широкое распространение вакцины начнется после результатов данных испытаний.
— Сегодня начались постклинические испытания новой вакцины производства компании «Вектор» Роспотребнадзора, — цитирует Мишустина агентство городских новостей «Москва».
Ранее глава правительства РФ призвал обеспечить вакцинацию россиян от COVID-19 в период новогодних праздников с 1 по 10 января.
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