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Мишустин заявил о начале постклинических испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин заявил о начале постклинических испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Постклинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции производства «Вектор» начались в России. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что более широкое распространение вакцины начнется после результатов данных испытаний.

— Сегодня начались постклинические испытания новой вакцины производства компании «Вектор» Роспотребнадзора, — цитирует Мишустина агентство городских новостей «Москва».

Ранее глава правительства РФ призвал обеспечить вакцинацию россиян от COVID-19 в период новогодних праздников с 1 по 10 января.

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вакцинаМихаил Мишустинкоронавирус
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