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Мишустин отметил лидерство России в вакцинации от COVID-19
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин отметил лидерство России в вакцинации от COVID-19

Евгения Звощик

Общество

Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации населения от нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с производителями вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» в пятницу, 11 декабря.

— Уже сегодня можно сказать, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей, — приводит слова главы правительства РИА Новости.

Ранее Мишустин сообщил, что в России начались постклинические испытания вакцины от коронавируса производства «Вектор». По его словам, более широкое распространение вакцины начнется после результатов данных испытаний.

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