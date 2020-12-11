Дубовицкая объяснила, почему «Аншлаг» незашкварный

Фото: instagram.com/reginadubovitskaya

Телеведущая и руководитель программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая не согласилась с юмористкой Еленой Воробей о том, что ее передача — «зашкварная» (позорная, немодная — прим. «ВМ»).

Ранее Воробей призналась, что каждый раз прилагает усилия, чтобы при участии в «Аншлаге» не опозориться.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Дубовицкая заявила, что «Аншлаг» под ее руководством имеет успех.

— Передача 33 года живет! Сегодня, если у программы нет рейтинга, на телевидении ее никто не держит. Все эти годы у нас высокий рейтинг, — заявила ведущая.

Дубовицкая подчеркнула, что программа востребована, она остается в эфире. В настоящее время собеседница «ВМ» занимается подготовкой новогоднего выпуска «Аншлага».

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