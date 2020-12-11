В Минпромторге рассказали о поставках вакцины «Спутник V» для врачей и учителей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» для вакцинации медицинских работников и учителей в соответствии с поручением президента РФ была поставлена во все регионы страны, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу, 11 декабря, по итогам совещания с производителями вакцин.

Глава ведомства напомнил о том, что глава государства поставил задачу обеспечить поставку во все регионы вакцины до конца текущей недели.

— Задача эта выполнена, во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух — это Магадан и Чукотка, — пояснил Мантуров.

Он также уточнил, что доставка в Магадан будет осуществлена в воскресенье, 13 декабря, а на Чукотку — в понедельник, 14 декабря, передает РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение на этой неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса. По его словам, в первую очередь прививками следует обеспечить граждан из групп риска.

В Москве в рамках масштабной вакцинации населения с 4 декабря открылась электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб. Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска откроется в столице 14 декабря — для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг.

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