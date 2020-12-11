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Назван надежный способ вызволения застрявшего в грязи автомобиля
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Назван надежный способ вызволения застрявшего в грязи автомобиля

Евгения Звощик

Общество

При таянии снега и появлении слякоти многие автомобилисты могут оказаться в трудном положении, когда машина застревает в грязи. Считается, что из подобной ситуации невозможно выбраться без посторонней помощи, но это не так. Пятый канал привел простой и надежный способ, с помощью которого можно выбраться из неприятного положения.

Для этого необходима прочная доска и не менее крепкая веревка. При этом доска должна быть в два раза длиннее, чем ширина колеса автомобиля. Кроме того, не подойдет фанера или тонкая и узкая деревяшка.

Чтобы вызволить автомобиль из колеи, необходимо привязать веревкой доску к одному из ведущих колес. Для этого нужно продеть концы веревки через отверстия в диске. То же самое следует проделать и со вторым колесом.

После этого необходимо сесть в автомобиль и слегка надавить на педаль газа. Машина медленно поедет вперед, а привязанная к колесу доска станет своеобразной опорой для нее.

Отмечается, что подобные заготовки лучше всегда возить с собой в багажнике, так как они не займут много места, но в критической ситуации очень выручат.

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