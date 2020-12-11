Путин заявил, что даст поручение по контролю за безопасностью средств борьбы с COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин обещал дать поручение по контролю за эффективностью и безопасностью средств, которые необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по правам человека.

С просьбой дать поручение по обеспечению сертификации и контроля, гарантирующего безопасность и эффективность дезинфицирующих средств, к российскому лидеру обратилась заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора. По ее словам, в открытом доступе нет информации о том, какое влияние оказывают данные средства на здоровье человека и природу.

— Возможно, наверное, и использование этих масок два-три раза, что недопустимо, и так далее. Это требует контроля, Вы правы, со стороны соответствующих органов власти, — ответил на слова зампреда СПЧ Путин.

Он обещал, что обратит внимание на эту ситуацию и обязательно этим займется. Кроме того, по его словам, разбавление дезинфицирующих растворов связано не с недостатком, а «просто с попытками тривиальной кражи какой-то».

Напомним, встреча Путина с членами СПЧ состоялась 10 декабря, первая часть прошла в открытом для прессы режиме. Стенограмма высказывания президента, сделанного во второй части заседания, была опубликована на официальном сайте Кремля 11 декабря.

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