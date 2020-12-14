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«Снегурочка»: Галкин показал, как Пугачева провожает детей в школу
Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Снегурочка»: Галкин показал, как Пугачева провожает детей в школу

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий и шоумен Максим Галкин показал своих детей от Аллы Пугачевой перед выходом в школу. Соответствующий пост он опубликовал на странице в социальной сети Instagram.

На снимке Гарри и Лиза уже одеты для выхода из дома. На заднем плане стоит Примадонна без макияжа, в домашнем халате и тапочках.

— В школу! — подписал пост Галкин.

Поклонников умилил снимок. Они отметили, что нашли на фото певицу, а также осыпали всю семью комплиментами.

«Сзади мама такая счастливая»; «Семья в сборе»; «Ну моднявые капец»; «Красивые и воспитанные детки, одно удовольствие наблюдать за ними»; «Блондинка за углом очаровательна!»; «Снегурочка!» — написали фолловеры.

Ранее дети Пугачевой и Галкина сыграли на фортепиано в четыре руки.

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Алла Пугачевадети Пугачевой и Галкинадети
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