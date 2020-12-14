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Музеи возобновили работу в Московской области
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Музеи возобновили работу в Московской области

Кирилл Николаев

Культура

Период ограничительных мер, связанных с посещением музеев, завершился в Московской области. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, с 14 декабря подмосковные музеи начали снова принимать посетителей.

— Мы открываем двери наших музеев для того, чтобы зрители могли посетить все наши временные экспозиции, наши постоянные экспозиции, — цитирует Харламову ТАСС.

Напомним, что запрет на посещение музеев в Московской области был введен с 21 октября. При этом сохранялась возможность прогулок на территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

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