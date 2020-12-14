Адвокат Барановской рассказал, как Аршавин скрывал свои доходы

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Адвокат телеведущей Юлии Барановской Тимур Матвеев рассказал, как экс-футболист сборной России Андрей Аршавин скрывал свои доходы, чтобы не платить всю сумму по алиментам на троих детей. Этим юрист поделился в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Он рассказал, что Аршавин не говорит о некоторых контрактах, чтобы не платить всю сумму.

— Кроме того, когда он выступал за казахстанский «Кайрат», то часть денежных средств, скорее всего, уходила в его карман в наличной форме. Эти деньги не были потом перечислены детям, — отметил защитник.

По словам защитника Барановской, спортсмен не принимает участия в воспитании детей, а только помогает им финансово.

— На последнее судебное заседание по алиментам Аршавин пришел лично. Но у него закрытая позиция. Он должен поддерживать детей. Тут просто дело ранее данных обещаний, которые не соблюдаются, — уточнил Матвеев.

Ранее сообщалось, что адвокаты телеведущей не поверили сведениям о доходах Аршавина. Напомним, футболист выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской и теперь сможет платить меньше алиментов.

Телеведущая и экс-футболист сборной России расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.

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