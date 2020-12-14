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Более 200 тысяч россиян получили вакцину «Спутник V» вне клинических испытаний
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 200 тысяч россиян получили вакцину «Спутник V» вне клинических испытаний

Анастасия Колоскова

Общество

Вакцину от коронавируса «Спутник V» Института Гамалеи вне клинических испытаний получили более 200 тысяч человек. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге по вопросам третьих промежуточных результатов пострегистрационных испытаний препарата.

— Вне клинических испытаний уже провакцинировано более 200 тысяч россиян, по состоянию клинических испытаний именно 22 714 человек получили оба укола, — цитирует Дмитриева Интерфакс.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100 процентов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что пандемия коронавируса может закончиться только после массовой вакцинации всего мира эффективными вакцинами, включая российский препарат «Cпутник V».

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