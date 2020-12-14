Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Подмосковья рассказали, как будут работать музеи в новогодние праздники
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Власти Подмосковья рассказали, как будут работать музеи в новогодние праздники

Кирилл Николаев

Культура

Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января 2021 года. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, все подмосковные музеи будут открыты для посетителей со 2 по 11 января 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что музеи возобновили работу в Московской области. Запрет на посещение учреждений культуры в Подмосковье был введен с 21 октября. При этом сохранялась возможность прогулок на территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

Читайте также: Подземные галереи построят между зданиями Пушкинского музея

Московская областьмузеиновогодние праздники
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте