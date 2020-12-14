Власти Подмосковья рассказали, как будут работать музеи в новогодние праздники

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Подмосковные музеи будут работать в новогодние каникулы, кроме 1 января 2021 года. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

По ее словам, все подмосковные музеи будут открыты для посетителей со 2 по 11 января 2021 года, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что музеи возобновили работу в Московской области. Запрет на посещение учреждений культуры в Подмосковье был введен с 21 октября. При этом сохранялась возможность прогулок на территории музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

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