Попова обратила внимание на разброс показателей COVID в регионах РФ

Фото: photo.roscongress.org / Николай Корешков

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах страны. Об этом она сообщила во вторник, 15 декабря, в ходе президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, разброс по регионам существенный: от 2,5 в Татарстане до 70,14 на 100 тысяч населения в Санкт-Петербурге.

— По-прежнему ситуация в значительной степени определяется регистрацией случаев в столицах Российской Федерации — порядка 38 процентов приходится на эти два города, — уточнила Попова.

Она также уточнила, что в 62 регионах страны коэффициент распространения коронавируса на прошедшей неделе равнялся единице или был меньше единицы. Что касается возрастной структуры, то наиболее высокий показатель заболеваемости все так же сохраняется в группах лиц старше 50 лет. При этом наименьшие показатели отмечаются среди детей всех возрастов, передает РИА Новости.

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