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Информация о минировании Большого театра не подтвердилась
Фото: mos.ru / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Информация о минировании Большого театра не подтвердилась

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Информация о минировании Государственного академического Большого театра не подтвердилась. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что сотрудники МЧС и столичная полиция никаких сведений о минировании не имеют.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин отказался давать какую-либо информацию. Очевидец, который находился рядом, сообщил о «суете» около здания.

В кассах театра рассказали, что в расписании изменений нет. В 19:00 на Исторической сцене начнут показ «Баядерки».

Ранее СМИ сообщали, что около 250 человек эвакуировали из Большого театра после сообщения о минировании. Накануне оперативники проверили анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании.

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