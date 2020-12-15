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Депутат назвала главные атрибуты Нового года
Фото: «Вечерняя Москва»

Депутат назвала главные атрибуты Нового года

Елена Плешивцева

Общество

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова назвала главные атрибуты Нового года, в беседе с ФАН.

Депутат считает, что новогодние праздники нужно встречать в кругу семьи и близких.

— Обязательно вместе наряжаем настоящую елку – запах хвои создает праздничное настроение. Сразу думаешь, что все будет только хорошо, даже начинаешь верить в чудеса, — рассказала Строкова.

Эксперт также отметила, что на праздничном столе должны быть традиционные для россиян салат оливье и мандарины.

В Подмосковье начали работать новогодние ярмарки, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Жители могут купить продукты к новогоднему столу, подарки, сувениры, фермерскую продукцию в девяти муниципалитетах региона. Массово новогодние торговые площадки откроются в Подмосковье с 20 декабря. Всего будет работать 54 ярмарки с двумя тысячами мест, рассказало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал россиян не дарить на Новый год собак. Специалист уточнил, что щенка можно подарить только в том случае, если есть уверенность, что человек мечтал завести животное и осознает ответственность за него, передает Nation News.

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