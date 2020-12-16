Цискаридзе объяснил, почему Гафт тайно встречался с единственной дочерью

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что актер Валентин Гафт тайно общался с единственной дочерью Ольгой Елисеевой. Ее мать после развода с артистом была против их встреч.

— Оля была вовлечена в развод родителей своей мамой, и это негативно сказалось на ее состоянии. Мать была против, чтобы Оля общалась с отцом. Они встречались тайно. У Оли же было несколько попыток свести счеты с жизнью, — пояснил Цискаридзе в программе «Пусть говорят». Он близко дружил с Елисеевой.

Девушка активно занималась балетом, но считала свои успехи недостаточными. Она не хотела попасть в профессию по блату, поэтому взяла фамилию матери. В 2002 году балерина свела счеты с жизнью, Гафт обвинял в трагедии бывшую жену Инну, которая была жестока по отношению к дочери.

Цискаридзе подчеркнул, что Ольга Остроумова вернула Гафта к жизни, он два года после смерти дочери не выходил на сцену. После ее гибели артист посвятил дочери много стихов.

СПРАВКА «ВМ»

Валентин Гафт — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. В 1957 году окончил Школу-студию при МХАТ. Снялся более чем в 150 фильмах и сериалах. Самыми известными работами Валентина Гафта стали съемки в таких проектах, как «Эзоп», «Ночные забавы», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Мастер и Маргарита».

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