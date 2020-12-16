Соглашения о стабилизации цен на продукты в России подпишут 16 декабря

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В течение дня 16 декабря будут подписаны соглашения о стабилизации цен на продукты в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство оперативно подготовило решения по данному вопросу. Это позволит взять ситуацию под контроль, уверен глава кабмина.

При этом Мишустин выразил мнение, что увлекаться мерами по сдерживанию роста цен на товары не надо. В этой связи принимаемые меры будут временными.

— Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций, — цитирует РИА Новости премьера.

Помимо прочего он заверил, что власти понимают все законы рынка и будут вводить меры, пропорциональные проблеме.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого жестко раскритиковал несвоевременные решения кабмина, допустившего подорожание продуктов, в том числе макарон, подсолнечного масла, муки, сахара и хлеба. Президент призвал «не рассказывать ему сказки» о том, что проблема улажена, и дал неделю на решение вопроса.

В Кремле призвали не связывать подорожание продуктов с инфляцией.

15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации с ценами на продукты.

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