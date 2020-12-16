Сергей Собянин оценил ситуацию с безопасностью в столице

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с отчетом в Московской городской думе в среду, 16 декабря.

По словам столичного мэра, сложно назвать город в мире, в котором горожане чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве. Он уточнил, что во многих мировых городах, таких как Лондон, Париж, Берлин, Нью-Йорк, сложная криминогенная обстановка, передает РИА Новости.

— И Москва в этом плане выглядит значительно лучше, значительно более безопасно. И во многом здесь свою роль играет видеонаблюдение, — сказал глава города.

Он отметил, что система распознавания лиц в городе позволяет отлавливать сотни преступников, находящихся в федеральном розыске.

— Система распознавания лиц является частью большой системы видеонаблюдения, которая сложилась на протяжении последних лет, и практически все преступления в городе в той или иной мере раскрываются с помощью этих видеокамер, — уточнил Сергей Собянин.

Он также добавил, что с помощью системы в разы было уменьшено количество грабежей, угонов машин и ряда других преступлений.

Помимо этого, во время ежегодного отчета перед депутатами Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве, рассказал, как справляется с пандемией система здравоохранения города. Также столичный мэр рассказал, какая соцподдержка оказывается населению и как поддерживается городской бизнес.

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