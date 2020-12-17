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В Подмосковье обсудили меры повышения безопасности дорожного движения в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Подмосковье обсудили меры повышения безопасности дорожного движения в 2021 году

Татьяна Плотникова

Общество

Московская областная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения провела заседание, посвященное результатам работы в текущем году и определению соответствующих мероприятий на 2021 год.

В текущем году в Подмосковье было установлено 80 тысяч катафотов, 24 километра ограждений, 3,9 тысячи дорожных знаков, 350 искусственных неровностей. Помимо этого 113 пешеходных переходов оборудовали светодиодными маячками, свыше 180 стационарных комплексов фотовидеофиксации перенесли из неаварийных мест, около 140 комплексов настроили на выявление дополнительных видов нарушений, а также изменили дислокацию 280 передвижных комплексов.

В будущем году главными направлениями работы по повышению безопасности дорожного движения станет создание тротуаров и искусственных дорожных неровностей.

В частности, предполагается построить свыше ста километров тротуаров, установить на нерегулируемых пешеходных переходах около 300 искусственных дорожных неровностей, дополнительно подсветить 500 пешеходных переходов и сделать специальную проекционную разметку.

Во избежание встречных столкновений и опрокидываний машин будет обустроено около 180 участков дорог с опасными поворотами, спусками и подъемами, также светодиодные маячки на поворотах и переразметят перекрестки на основных региональных дорогах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года.

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