Энерготерапевт предложил способ восстановления после COVID-19
Энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул рассказал, какими методами можно ускорить восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции.
Подчеркнув, что всегда проще предотвратить заболевание, чем потом лечиться и восстанавливаться, эксперт отметил, что после COVID-19 рекомендуются дыхательные упражнения, поскольку они помогают «восстанавливать силу легких».
Хорошим дополнительным методом реабилитации может стать йога или цигун. Чтобы поскорее восстановить обоняние, Сандул советует делать массаж биологически активных точек лица: в пазухах возле носа, межбровная точка, точки на скулах, точка под губой, над верхней губой.
Кроме того, баня, сауна и плавание поспособствуют общему укреплению здоровья.
Однако все эти методики следует применять только после консультации с лечащим врачом и определения приемлемого уровня нагрузки, указал специалист в интервью радио Sputnik.
Ранее врач объяснил, какие осложнения могут быть связаны с «постковидным синдромом».
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