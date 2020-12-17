Энерготерапевт предложил способ восстановления после COVID-19

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Энерготерапевт, реабилитолог, психолог, массажист Дмитрий Сандул рассказал, какими методами можно ускорить восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции.

Подчеркнув, что всегда проще предотвратить заболевание, чем потом лечиться и восстанавливаться, эксперт отметил, что после COVID-19 рекомендуются дыхательные упражнения, поскольку они помогают «восстанавливать силу легких».

Хорошим дополнительным методом реабилитации может стать йога или цигун. Чтобы поскорее восстановить обоняние, Сандул советует делать массаж биологически активных точек лица: в пазухах возле носа, межбровная точка, точки на скулах, точка под губой, над верхней губой.

Кроме того, баня, сауна и плавание поспособствуют общему укреплению здоровья.

Однако все эти методики следует применять только после консультации с лечащим врачом и определения приемлемого уровня нагрузки, указал специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее врач объяснил, какие осложнения могут быть связаны с «постковидным синдромом».

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