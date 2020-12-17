Останкинская телебашня появилась на платформе Russpass

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Останкинская телебашня появилась в цифровом туристическом сервисе Russpass. Теперь путешественники смогут узнать об этой достопримечательности интересные факты. На данный момент она является самой высокой в Европе.

На портале можно приобрести билеты после того, как телебашня будет открыта для посетителей. Гостей пригласят в интерактивный цифровой музей, на специальную программу для романтических свиданий в ресторане, а также на уникальную экскурсию для детей. Отмечается, что телебашню планируют включить в авторские маршруты по столице.

В рамках сотрудничества также запланированы и другие совместные мероприятия. Например, с 17 декабря и до конца 2020 года на медиафасаде телебашни горожане могут увидеть информационный ролик этого туристического проекта, передает официальный сайт мэра столицы.

Ранее сообщалось, что Москва представила свои туристические возможности на цифровом роуд-шоу для компаний Юго-Восточной Азии. Мероприятие состоялось в период с 7 по 10 декабря и было организовано столичным Комитетом по туризму.

Читайте также: Маршрут по купеческим местам Москвы появился на платформе Russpass