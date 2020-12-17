Ежегодная пресс-конференция Путина начнется в 12:00 в четверг

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

В четверг, 17 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она начнется в 12:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести несколько телеканалов — «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Для участия в пресс-конференции президента аккредитовались 774 журналиста. Количество получивших аккредитацию представителей СМИ в текущем году практически в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

Известно, что в 2020-м список для удобства разделили на группы по федеральным округам, так как из-за эпидемиологических условий организация пресс-конференции будет изменена. В частности, журналисты иностранных и российских федеральных СМИ будут находиться в Центре международной торговли в Москве. В свою очередь региональные корреспонденты будут работать на площадках в федеральных округах.

По мнению федеральных телеканалов, пресс-конференция продлится по меньшей мере три часа.

Ранее эксперты предположили, о чем будут спрашивать Путина на ежегодной пресс-конференции. Большинство политологов, опрошенных «Вечерней Москвой», считают, что в этот раз на пресс-конференции с элементами прямой линии одной из основных тем будет внутренняя социальная проблематика. Также президент затронет вопросы внешней политики и ряда инцидентов с российскими гражданами.

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