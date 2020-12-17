Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 Макрону

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на сайте Кремля.

Путин отметил, что с тревогой узнал о положительном тесте на коронавирусную инфекцию главы Франции. Он пожелал Макрону скорейшего выздоровления.

Ранее стало известно, что Макрон заболел коронавирусом. Он уйдет в самоизоляцию и будет работать в дистанционном режиме. Отмечается, что диагноз поставили в соответствии с результатами теста RTPCR, проводимого при появлении первых симптомов.

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