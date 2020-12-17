Путин рассказал, как проходит работа с правительством во время пандемии

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что в период пандемии на постоянной основе работает с коллегами из правительства. Об этом он заявил в четверг, 17 декабря, на своей ежегодной большой пресс-конференции с элементами прямой линии.

Глава государства сообщил, что работает с членами правительства и администрации президента на расстоянии трех-пяти метров.

— Просто мы садимся друг от друга подальше, на расстоянии там трех-пяти метров, но это расстояние не мешает обсуждению текущих и перспективных проблем, над которыми мы работаем, — заявил Путин.

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