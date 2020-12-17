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Ребенка, отец которого хотел причинить себе вред в столичной квартире, поместят в медучреждение
Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Ребенка, отец которого хотел причинить себе вред в столичной квартире, поместят в медучреждение

Никита Абрамов

Общество

Ребенка, отец которого угрожал нанести себе вред в столичной квартире, поместят в медицинское учреждение. Об этом в четверг, 17 декабря, рассказала детский омбудсмен Ольга Ярославская.

Она уточнила, что ребенка помесят в медучреждение для последующей работы с психологами.

— Ребенка помещают в медицинское учреждение, потому что мама находится далеко, с ним будут работать психологи, — цитирует Ярославскую РИА Новости.

Ранее ВМ сообщала о том, что ситуация с отцом ребенка, который грозился причинить себе повреждения, взята на контроль сотрудниками полиции.

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