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Путин пообещал уделить максимальное внимание поднятым на пресс-конференции темам
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Путин пообещал уделить максимальное внимание поднятым на пресс-конференции темам

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал уделить максимальное внимание вопросам, которые были заданы на большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

— Мы сделаем все для того, чтобы максимально отреагировать на все ваши вопросы, на все ваши озабоченности и на проблемы, которые стоят перед страной и перед каждой российской семьей, — отметил глава государства в конце мероприятия.

Большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась 4 часа 29 минут. За это время президент успел ответить на 60 вопросов. В этом году мероприятие прошло с элементами прямой линии.

Дольше всего президент России общался с журналистами в 2008 году. Тогда эфир длился 4 часа 40 минут.

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вопросы населенияВладимир Путинпресс-конференция
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