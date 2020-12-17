Дочь Игоря Николаева поучаствовала в своей первой съемке

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Российский певец Игорь Николаев вместе с супругой приняли участие в новогоднем шоу. На съемки звездная пара взяла с собой свою дочь Веронику. Фотографии со съемочной площадки на «Мосфильме» опубликовала Юлия Проскурякова в своем Instagram-аккаунте.

— Новый год к нам мчится, — написала певица.

Для юной Вероники эта съемка стала дебютной. По такому торжественному случаю звездные родители даже отвели дочь к профессионалам, которые сделали макияж и прическу. Платье юной ребенка украсили страусиными перьями.

Подписчикам Юлии очень понравились новогодние образы звездной семьи.

«Царевна-лебедь! Молодцы!»; «Боже, какие вы красивые! Восторг и восхищение! Уже в предвкушении! С нетерпением ждем встречи с вашей прекрасной семьей, Юлия»; «Шикарное платье и прическа!» — отметили подписчики.

Ранее стало известно, что российский певец Валерий Меладзе не принял участие ни в одном новогоднем шоу.

Читайте также: Какими подарками удивить близких на Новый год