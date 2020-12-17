Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Генеральный директор компании в Москве не уплатил налогов на более чем 70 миллионов рублей
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Генеральный директор компании в Москве не уплатил налогов на более чем 70 миллионов рублей

Никита Абрамов

Происшествия

В Москве генеральный директор компании, которая осуществляет услуги по обслуживанию и ремонту инженерных сетей, уклонялся от выплаты налогов. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

Согласно версии следствия, подозреваемый предоставил неверные сведения в налоговой отчетности организации.

— В бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, — прокомментировали в пресс-службе.

Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего.

Читайте также: Мужчину с наркотиками задержали на юго-востоке Москвы

налогиСледственный комитет РФналог
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте