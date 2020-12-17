Генеральный директор компании в Москве не уплатил налогов на более чем 70 миллионов рублей

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В Москве генеральный директор компании, которая осуществляет услуги по обслуживанию и ремонту инженерных сетей, уклонялся от выплаты налогов. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

Согласно версии следствия, подозреваемый предоставил неверные сведения в налоговой отчетности организации.

— В бюджет Российской Федерации не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, — прокомментировали в пресс-службе.

Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств произошедшего.

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