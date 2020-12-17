Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в подмосковные пещеры Сьяны

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Администрации Домодедова и МЧС по Московской области поручено заблокировать доступные входы в пещеры Сьяны. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг, 17 декабря.

Он также поручил установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось.

Ранее сообщалось, что группа людей, занимавшихся спортивным ориентированием, пропала в подмосковных пещерах Сьяны. Среди пропавших были восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. С ними находился родитель одного из детей. Они не вышли на связь примерно в 19:00 по московскому времени.

Спасателям удалось найти пропавших. Дети и взрослый находятся в нормальном состоянии. Они не нуждаются в медицинской помощи.

Читайте также: Инструктор не стал сопровождать потерявшихся в подмосковных пещерах Сьяны детей