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Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее врач рассказала, какие упражнения помогут при восстановлении легких после COVID-19.

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