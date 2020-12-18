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Список дорог для сдачи практического экзамена на права составит МВД
Фото: «Вечерняя Москва»

Список дорог для сдачи практического экзамена на права составит МВД

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел определит перечень дорог и улиц, на которых может проводиться практическая часть экзамена на получение водительских прав.

Как уточнили в пресс-центре ведомства, в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями, маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен.

Экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены, пообещали в МВД.

Также экзаменуемых не будут проверять на наличие первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых территориях.

С учетом этого МВД переработало экзаменационный лист и систему штрафных баллов, конкретизировало действия кандидата в водители и экзаменатора при проверке отдельных навыков, а также условия их оценки, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство внутренних дел предложило разрешить сдавать экзамен на права с 16 лет.

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