Иммунолог объяснил опасность постковидного синдрома

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Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что такое постковидный синдром и чем он опасен для человека, а также дал рекомендации, как поступать при появлении соответствующих симптомов.

Как указал эксперт, у многих пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции отмечается затяжная общая слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны органов пищеварения.

Статистика свидетельствует, что такая совокупность симптомов отмечается примерно у 20 процентов переболевших, включая молодежь.

Часть этих симптомов бывает трудно отличить от естественной слабости после любой тяжелой болезни, другие симптомы могут быть четко определены как последствия COVID-19, отметил Крючков.

Медик подчеркнул, что люди с постковидным синдромом не распространяют возбудителей коронавируса, поэтому они не представляют опасности для окружающих. Однако для них самих этот синдром может быть опасен, так как проблемы со здоровьем у него самого могут приобрести субхронический или хронический характер.

Врач призвал обратиться за медицинской помощью и лечить подобные проявления, сообщает радио Sputnik.

Ранее врач рассказала, какие упражнения помогут для восстановления легких после COVID-19.

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