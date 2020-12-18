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Вирусолог объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вирусолог объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Доктор биологических наук Алексей Аграновский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.

— Думаю, тем, кто переболел, вакцинация просто не нужна. В первую очередь у них есть иммунитет после болезни, они не в первых рядах тех, кто нуждается в вакцинации, — считает Аграновский.

Вирусолог уточнил, что если переболевший коронавирусом человек сделает прививку, то никаких негативных последствий для организма быть не должно. По его мнению, вакцина не вступает в сопротивление с антителами перенесшего COVID-19 человека, сообщает «Москва 24».

Психотерапевт Елена Шматова дала рекомендации, как снизить тревожность в период пандемии коронавируса, в беседе с Nation News.

— Возросшая тревожность фокусирует человека на «слабых» местах в жизни, возникает возбуждение и фантазирование о негативных исходах ситуации. Не стоит бояться этого ощущения, ведь мысли — это еще не события, — уточнила Шматова.

Психолог отметила, что важно осознать и снизить стресс.

Ранее Newinform сообщило, что в Ставропольском крае начнут выпускать кислород для пациентов с коронавирусом.

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