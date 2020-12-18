Робот-оператор начал принимать звонки от жителей Подмосковья

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Пресс-служба правительства Московской области сообщила, что за последние две недели в подмосковный кол-центр единого номера «122» поступило 716 тысяч звонков, треть из них принял оператор-робот, передает «Радио 1».

— В кол-центр ежедневно по теме здравоохранения поступает 70 тысяч звонков, работают 400 операторов. Чтобы повысить эффективность работы, мы запустили пилотный проект «Голосовой робот» с использованием искусственного интеллекта. Сейчас робот — мы его назвали Светлана — обслуживает одновременно 300 линий и отвечает за вызов врача на дом, — сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Отмечается, что голосовой помощник оформляет в среднем по 12 тысяч вызовов врача в день, что в свою очередь помогло снизить нагрузку на операторов 30 процентов, а главное — сократить среднее время ожидания на линии более чем в два раза – с 3,5 до 1,5 минуты. Позвонив на единый номер 122, жители также могут дистанционно оформить больничный, получить информацию о выплатах медикам, уточнить график работы образовательных учреждений, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о социальных выплатах или доставке продуктов и лекарств.

Ранее ФАН писал, что подмосковные добровольцы из-за пандемии коронавируса начали бесплатно развозить новогодние елки пенсионерам региона. На дом уже доставлено 23 елки. Отмечается, что такая акция проходит в регионе впервые, за дерево пенсионеры должны платить сами.

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