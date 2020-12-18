Путин обсудит с СБ РФ борьбу с угрозами от искусственного интеллекта в армиях мира

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации обсудит нейтрализацию угроз национальной безопасности, которые связаны с развитием технологий искусственного интеллекта в армиях мира. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

Глава государства попросил начальника генштаба ВС Валерия Герасимова выступить с докладом по данному вопросу.

Ранее Путин заявил, что попытки внешнего вмешательства в дела Содружества Независимых Государств стали одним из серьезных вызовов 2020 года.

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