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Столичные парки и катки не будут работать в новогоднюю ночь
Фото: pixabay.com

Столичные парки и катки не будут работать в новогоднюю ночь

Никита Абрамов

Общество

В ночь на 1 января 2021 года катки и парки Москвы работать не будут. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк уточнил, что гости и жители столицы смогут посетить массовые мероприятия в дневное и вечернее время.

— В соответствии с указом мэра массовые зрелищные мероприятия в Москве не проводятся, это же касается и новогодней ночи. Парки и катки в ночь на 1 января также не будут работать, праздничной программы в таких местах не предусмотрено, — цитирует руководителя департамента торговли и услуг Интерфакс.

Ранее власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны города должны закрываться не позднее 23:00. С 23:00 до 06:00 обслуживать посетителей запрещается.

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