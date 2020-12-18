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Производство водки снизилось в России в ноябре
Фото: pixabay.com

Производство водки снизилось в России в ноябре

Кирилл Николаев

Товары

Объем производства водки в России в ноябре 2020 года снизился на 13,5 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что общий объем производства водки по итогам ноября составил 7,9 миллиона дал. В январе — ноябре производство водки уменьшилось на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В Росстате добавили, производство коньяка в России в ноябре снизилось на 17,4 процента — до 850 тысяч дал, сообщает ТАСС.

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производствоРосстат#водка
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