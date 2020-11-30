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Росстат внедрит новый метод расчета инфляции в 2021 году
Фото: АГН «Москва»

Росстат внедрит новый метод расчета инфляции в 2021 году

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в следующем году планирует начать внедрение нового метода расчета инфляции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 30 ноября.

Так, готовится переход на новый порядок расчета потребительской инфляции. Он объединит данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта, сообщается в презентации замруководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко.

На сегодняшний день свыше одного миллиона сотрудников Росстата в регионах РФ собирают данные о ценах для расчета инфляции. Каждый месяц они обследуют около 400 товаров и примерно 120 услуг, собирают 700 тысяч ценовых котировок. При использовании нового метода число ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов. При этом увеличится охват товаров, за которыми ведется наблюдение, сообщает РБК.

Ранее в Росстате рассказали, что безработица в России в октябре 2020 года осталась на уровне сентября и составила 6,3 процента. По сравнению с сентябрем 2020 года количество безработных снизилось на 83 тысячи человек.

Также Росстат рассчитал, что ВВП РФ сократился на 3,5 процента за девять месяцев 2020 года.

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