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Еще 74 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Еще 74 человека с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 10 317 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в пятницу, 18 декабря.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 28,5 тысячи новых случаев коронавируса. Лидерами по числу новых случаев заражения оказались Москва (6937), Петербург (3757) и Подмосковье (1485).

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