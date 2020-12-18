Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор опечатал ТД «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал ТД «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики COVID-19

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 5с20 Карта всех событий

Сотрудники московского Роспротребнадзора опечатали торговый дом «Савеловский» на севере-востоке столицы в связи с выявленными при осмотре нарушениями. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 18 декабря.

Отмечается, что 17 декабря был проведен осмотр помещений торгового дома «Савеловский», расположенного по улице Сущевский Вал, 5, строение 20, по вопросу выполнения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые направлены на предупреждение распространения среди населения COVID-19.

В ходе осмотра было установлено, что юридическим лицом ООО «Майкрорент» не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса. В числе нарушений, выявленных ведомством, — отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, кожных антиспетиков, контроля за использованием средств индивидуальной защиты у посетителей и арендаторов. Также не проводились необходимые мероприятия по дезинфекции помещений администрацией торгового дома.

По факту нарушений сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности юридического лица, входные группы «Савеловского» были опечатаны.

Материалы дела направили в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности ТД «Савеловский». Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по столице.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в трех детских центрах Москвы

Роспотребнадзормеры профилактикинарушения
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте