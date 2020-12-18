Роспотребнадзор опечатал ТД «Савеловский» из-за нарушения мер профилактики COVID-19

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Сотрудники московского Роспротребнадзора опечатали торговый дом «Савеловский» на севере-востоке столицы в связи с выявленными при осмотре нарушениями. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 18 декабря.

Отмечается, что 17 декабря был проведен осмотр помещений торгового дома «Савеловский», расположенного по улице Сущевский Вал, 5, строение 20, по вопросу выполнения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые направлены на предупреждение распространения среди населения COVID-19.

В ходе осмотра было установлено, что юридическим лицом ООО «Майкрорент» не обеспечено проведение в торговом доме санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике коронавируса. В числе нарушений, выявленных ведомством, — отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, кожных антиспетиков, контроля за использованием средств индивидуальной защиты у посетителей и арендаторов. Также не проводились необходимые мероприятия по дезинфекции помещений администрацией торгового дома.

По факту нарушений сотрудники Роспотребнадзора составили протокол о временном запрете деятельности юридического лица, входные группы «Савеловского» были опечатаны.

Материалы дела направили в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности ТД «Савеловский». Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по столице.

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