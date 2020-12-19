«Слов нет, как хороша»: поклонники восхитились новым образом Вайкуле

Лайма Вайкуле предстала в новом образе / Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Певица Лайма Вайкуле продолжает работать и снимать клипы, кадры которых появляются на ее странице в социальной сети Instagram. Мимо последнего фото не смогла пройти даже Алла Пугачева, выразив свое восхищение.

Вайкуле снимала клип с Монатиком на песню «УВЛИУВТ на улице Пикадилли» и некоторые кадры она опубликовала в микроблоге. На них она предстала в интересном белом наряде, который дополняется большой копной цветов на голове и розовыми очками.

Примадонна была первой, кто отреагировал на фото подруги и написала в комментариях, что певица очень красивая. Поклонники артистки также выразили ей свое восхищение.

«Вы вечное мое восхищение»; «Наша эксклюзивная красотка и действительно икона стиля»; «Слов нет, как хороша», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Лайма Вайкуле пожаловалась на тихие аплодисменты. Это произошло в рамках церемонии вручения музыкальных наград «Золотой граммофон».

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